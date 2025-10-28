Зеленський доручив почати експорт української зброї за кордон з листопада

До кінця року Україна має забезпечувати власні військові потреби у зброї на понад 50%

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

З листопада 2025 року Україна планує розпочати експорт зброї власного виробництва за кордон. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з урядовцями.

"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця", – сказав він.

Окрім цього, до кінця 2025 року Україна має вийти на показник понад 50% зброї власного виробництва в захисті держави.

"Міністр оборони має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів і дронів для дипстрайків", – наголосив президент.