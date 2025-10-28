Зеленський доручив почати експорт української зброї за кордон з листопада
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
З листопада 2025 року Україна планує розпочати експорт зброї власного виробництва за кордон. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з урядовцями.
"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця", – сказав він.
Окрім цього, до кінця 2025 року Україна має вийти на показник понад 50% зброї власного виробництва в захисті держави.
"Міністр оборони має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів і дронів для дипстрайків", – наголосив президент.
- У вересні президент анонсував "контрольований експорт" української зброї до США, європейських партнерів та інших країн світу, які допомагають Києву.
- 6 жовтня Зеленський заявив, що настав час запускати експорт української зброї, якої вдосталь, щоб фінансувати виробництво дефіцитної.
