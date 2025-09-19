Зеленський анонсував "контрольований експорт" української зброї – які умови

Україна може виробляти деякі види зброї у "значно більших обсягах", ніж може профінансувати, а певного озброєння вже більше, ніж потрібно, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна буде контрольовано продавати свою зброю до США, європейських партнерів та інших країн світу, які допомагають Києву, – й у такий спосіб покриватиме дефіцит коштів на виробництво озброєнь. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні Ставку. Головне – це виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги, що потрібно нашій армії до кінця року, також що потрібно на наступний рік і що має бути в нас на складах для захисту, для підтримки достатньої нашої сили. Звісно, це і достатнє фінансування на виробництво зброї тут у нас, в Україні, і виробництво разом із партнерами, і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі", – розповів глава держави.

За його словами, з 2025 року Україна покриватиме дефіцит у фінансуванні на виробництво зброю, зокрема, завдяки "керованому експорту" деяких видів своєї зброї – і завдяки цьому збільшуватиме виробництво дронів для фронту.

"Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні. Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також – протитанкова зброя, деякі інші види", – пояснив Зеленський.

Президент додав, що першим пріоритетом у постачаннях буде забезпечення українських бригад на фронті, другим – наповнення українських арсеналів, й лише у третю чергу українська зброя буде йти на такий "керований експорт".

Глава держави анонсував, що впродовж двох тижнів буде представлено концепт трьох нових експортних платформ: "Перша платформа – для експорту та взаємодії зі США, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку".

Зеленський наголосив, що допомога з боку цих країн є обов'язковою умовою для передання їм української зброї.

"Зараз саме українці, саме українські компанії, українська армія мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни, і це стосується багато в чому передової зброї, передових технологій. Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність", – пояснив президент.

Також він наголосив, що має бути "надійний експортний контроль", щоби до українських технологій та зброї "не дістались росіяни та їхні спільники".

"Багато про це говорили наші українські компанії, компанії-виробники зброї. Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї. Є й чіткий попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії", – підсумував глава держави.