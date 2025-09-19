Зеленский анонсировал "контролируемый экспорт" украинского оружия – какие условия

Часть оружия Украина может производить в "значительно больших объемах", чем может профинансировать, а некоторого вооружения уже больше, чем нужно

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина будет контролируемо продавать свое оружие США, европейским партнерам и другим страны мира, которые помогают Киеву, – и таким образом будет покрывать дефицит средств на производство вооружений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Провел сегодня Ставку. Главное – это производство нашего оружия. Есть четкие объемы, что нужно нашей армии до конца года, также что нужно на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, для поддержания достаточной нашей силы. Конечно, это и достаточное финансирование на производство оружия здесь у нас, в Украине, и производство вместе с партнерами, и поставки в Украину того, что производят партнеры сами", – рассказал глава государства.

Читайте также Украина на мировом рынке вооружений. Шаги к пределу возможного

По его словам, с 2025 года Украина будет покрывать дефицит в финансировании на производство оружия, в частности, благодаря "управляемому экспорту" некоторых видов своего оружия – и благодаря этому будет увеличивать производство дронов для фронта.

"Определенные виды оружия – и это современное оружие – мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно нам сегодня в Украине. Пример – морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также – противотанковое оружие, некоторые другие виды", – пояснил Зеленский.

Президент добавил, что первым приоритетом в поставках будет обеспечение украинских бригад на фронте, вторым – наполнение украинских арсеналов, и только в третью очередь украинское оружие будет идти на такой "управляемый экспорт".

Глава государства анонсировал, что в течение двух недель будет представлен концепт трех новых экспортных платформ: "Первая платформа – для экспорта и взаимодействия с США, вторая платформа – это наши европейские партнеры, третье направление – другие партнеры в мире, которые тоже заинтересованы в украинском оружии и от которых Украина получила ту или иную поддержку".

Зеленский подчеркнул, что помощь со стороны этих стран является обязательным условием для передачи им украинского оружия.

"Сейчас именно украинцы, именно украинские компании, украинская армия имеют один из самых сильных опытов современной войны, и это касается во многом передового оружия, передовых технологий. Украина не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлично на Украину. Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас реально, нашу независимость", – пояснил президент.

Также он подчеркнул, что должен быть "надежный экспортный контроль", чтобы до украинских технологий и оружия "не добрались россияне и их сообщники".

"Много об этом говорили наши украинские компании, компании-производители оружия. Много интереса в мире к совместным проектам с Украиной для производства оружия. Есть и четкий спрос на наше оружие. Соответственно, благодаря именно управляемому экспорту мы сможем аккумулировать деньги на большее производство тех вещей, которые нужны нашей армии", – подытожил глава государства.