Зеленский поручил начать экспорт украинского оружия за границу с ноября

До конца года Украина должна обеспечивать собственные военные потребности в оружии более чем на 50%

Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

С ноября 2025 года Украина планирует начать экспорт оружия собственного производства за границу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с правительственными чиновниками.

"Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце", – сказал он.

Кроме этого, до конца 2025 года Украина должна выйти на показатель более 50% оружия собственного производства в защите государства.

"Министр обороны должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков", – подчеркнул президент.