Зеленский поручил начать экспорт украинского оружия за границу с ноября
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
С ноября 2025 года Украина планирует начать экспорт оружия собственного производства за границу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с правительственными чиновниками.
"Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце", – сказал он.
Кроме этого, до конца 2025 года Украина должна выйти на показатель более 50% оружия собственного производства в защите государства.
"Министр обороны должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков", – подчеркнул президент.
- В сентябре президент анонсировал "контролируемый экспорт" украинского оружия в США, европейских партнеров и других стран мира, помогающих Киеву.
- 6 октября Зеленский заявил, что настало время запускать экспорт украинского оружия, которого достаточно, чтобы финансировать производство дефицитной.
Комментарии (0)