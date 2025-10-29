"Спикер оговорился". В ВСУ опровергли заход оккупантов в Мирноград
Российских захватчиков в настоящее время нет в городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщила Группировка войск "Восток".
"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.
Военные добавили, что накануне спикер, давая комментарий в эфире телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске.
Они попросили учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий.
28 октября спикер ГВ "Восток" Григорий Шаповал заявил, что российские оккупационные войска на Покровском направлении "прорвались на окраину города Мирноград, где продолжаются уличные бои".
- На днях россияне заявляли о якобы оккупации города Родинское в Покровском районе, однако его контролируют Силы обороны. Также россияне запускали фейки о якобы окружении украинских войск под Покровском и Купянском.
- 28 октября Зеленский сообщил, что россияне "стерли" немало своих сил, чтобы отстаивать позицию о том, что Украина якобы должна выйти из Донбасса.
