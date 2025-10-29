"Спикер оговорился". В ВСУ опровергли заход оккупантов в Мирноград

Ситуация в Мирнограде и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны, заверили военные

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российских захватчиков в настоящее время нет в городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщила Группировка войск "Восток".

"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что накануне спикер, давая комментарий в эфире телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске.

Они попросили учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий.

28 октября спикер ГВ "Восток" Григорий Шаповал заявил, что российские оккупационные войска на Покровском направлении "прорвались на окраину города Мирноград, где продолжаются уличные бои".

Карта: DeepState