"Спикер оговорился". В ВСУ опровергли заход оккупантов в Мирноград
Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российских захватчиков в настоящее время нет в городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщила Группировка войск "Восток".

"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что накануне спикер, давая комментарий в эфире телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске.

Они попросили учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий.

28 октября спикер ГВ "Восток" Григорий Шаповал заявил, что российские оккупационные войска на Покровском направлении "прорвались на окраину города Мирноград, где продолжаются уличные бои".

Карта: DeepState
  • На днях россияне заявляли о якобы оккупации города Родинское в Покровском районе, однако его контролируют Силы обороны. Также россияне запускали фейки о якобы окружении украинских войск под Покровском и Купянском.
  • 28 октября Зеленский сообщил, что россияне "стерли" немало своих сил, чтобы отстаивать позицию о том, что Украина якобы должна выйти из Донбасса.
