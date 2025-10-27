Россияне заявили об оккупации Родинского возле Покровска – военные опровергли
Город Родинское в Покровском районе находится под контролем Сил обороны несмотря на фейковые заявления пропагандистов. Об этом заявленные в корпусе Нацгвардии "Азов".
Российские пропагандисты несколько дней подряд заявляли об "успешном взятии" этого населенного пункта в Донецкой области. Однако батальон "Ягуар" 14-й бригады "Червона Калина" первого корпуса НГУ "Азов" опроверг эти заявления.
По данным военных, на окраины города действительно зашли несколько вражеских пехотинцев и засели в заброшенных зданиях. Однако город находится под контролем Сил обороны.
Военные показали кадры работы экипажа бронетранспортера "Ягуара", который уничтожает российскую пехоту. В городе продолжается зачистка от оккупантов, ведется поиск и ликвидация "желающих установить триколор" в украинском городе.
- 23 октября пропагандисты заявили о "высадке" в Херсоне и якобы успешное закрепление в районе Корабел. Силы обороны опровергли и показали видео из города.
- 26 октября Генштаб заявил, что в Покровск просочились около 200 оккупантов, но ВСУ не дают продвигаться к центру. В городе продолжаются бои.
- В тот же день президент Зеленский опроверг окружение до 5000 военных ВСУ под Купянском и Покровском. Заявил, что эта ложь россиян о собственных "успехах" ориентирована на США.
- 27 октября бойцы полка "Скала" сообщили, что зачистили село Егоровка на Днепропетровщине от российской ДРГ. Населенный пункт под контролем Сил обороны.
