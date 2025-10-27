Россияне заявили об оккупации Родинского возле Покровска – военные опровергли

Несколько вражеских пехотинцев зашли в город и засели в домах, но Силы обороны ведут зачистку

Военные "Азова" (Фото:t.me/ChervonaKalynaBrigade)

Город Родинское в Покровском районе находится под контролем Сил обороны несмотря на фейковые заявления пропагандистов. Об этом заявленные в корпусе Нацгвардии "Азов".

Российские пропагандисты несколько дней подряд заявляли об "успешном взятии" этого населенного пункта в Донецкой области. Однако батальон "Ягуар" 14-й бригады "Червона Калина" первого корпуса НГУ "Азов" опроверг эти заявления.

По данным военных, на окраины города действительно зашли несколько вражеских пехотинцев и засели в заброшенных зданиях. Однако город находится под контролем Сил обороны.

Военные показали кадры работы экипажа бронетранспортера "Ягуара", который уничтожает российскую пехоту. В городе продолжается зачистка от оккупантов, ведется поиск и ликвидация "желающих установить триколор" в украинском городе.