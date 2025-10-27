Силы обороны зачистили село на Днепропетровщине от российской ДРГ – видео
Штурмовые группы 425 отдельного полка "Скала" зачистили село Егоровка Синельниковского района Днепропетровской области от российской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
Как отметили в "Скале", в село зашла большая группа российской пехоты. Враги до последнего "сидели в домах и не проявляли себя".
Украинские военные обнародовали видео штурма, во время которого, по их словам, россиян окружили, забросали гранатами, работали по ним из гранатометов и дочищали вплотную.
В результате зачистки ликвидированы десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему, отражены все попытки врага отбиться из окружения.
Силы обороны отчитываются, что сейчас Егоровка полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, над селом бойцы полка "Скала" подняли украинский флаг.
- 7 октября ВСУ освободили село Январское на Днепропетровщине, уничтожив 50 российских оккупантов.
- 15 октября один из высокопоставленных чиновников НАТО сказал, что в Альянсе связывают определенные успехи российских войск в восточной части Запорожской области, на Днепропетровщине, южном Донбассе и на Купянском направлении, среди прочего, с нехваткой укреплений у украинских войск.
