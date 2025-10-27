Силы обороны зачистили село на Днепропетровщине от российской ДРГ – видео

Штурмовые группы 425 отдельного полка "Скала" зачистили село Егоровка Синельниковского района Днепропетровской области от российской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Как отметили в "Скале", в село зашла большая группа российской пехоты. Враги до последнего "сидели в домах и не проявляли себя".

Украинские военные обнародовали видео штурма, во время которого, по их словам, россиян окружили, забросали гранатами, работали по ним из гранатометов и дочищали вплотную.

В результате зачистки ликвидированы десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему, отражены все попытки врага отбиться из окружения.

Силы обороны отчитываются, что сейчас Егоровка полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, над селом бойцы полка "Скала" подняли украинский флаг.

Егоровка (Карта: Deepstate)