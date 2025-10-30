Поліція України й Молдови викрили 654 бойовики терористичних груп Вагнер і Редут – відео

Обшуки (Фото: Нацполіція України)

В Україні й Молдові поліція одночасно проводить понад 70 обшуків у межах міжнародної спецоперації "Месники-2". Як повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, правоохоронці викрили 654 бойовиків терористичних формувань "Вагнер" і "Редут".

Обшуки проводять за місцями проживання фігурантів і їхніх родичів, щоб задокументувати та притягнути до відповідальності бойовиків, яких фінансувала Росії у війні проти України.

Українські поліціянти вже встановили місця вербування російських найманців, бази їхньої підготовки, райони дислокації, командирів та обставини участі у бойових діях. Одночасно зібрали докази, що підтверджують факти розстрілів цивільних і полонених, застосування забороненої зброї та інші воєнні злочини.

Зазначається, що під час обшуків вилучили формений одяг, шеврони з символікою терористичних збройних формувань, мобільні телефони з листуваннями. У Молдові вилучили у фігурантів зброю (вогнепальну й холодну) і боєприпаси.

Також знайдені фото та відео, що підтверджують участь громадян України й Молдови на боці РФ у бойових діях на українській території та в Демократичній Республіці Конго.

Правоохоронці оголосили 11 підозр у державній зраді громадянам України, які перейшли на бік ворога під час повномасштабної війни та воювали в складі терористичних формувань "Вагнер" і "Редут".

У межах другого етапу операції Україна передала каналами Інтерполу та Європолу Siena інформацію про понад 280 іноземних найманців, які воювали проти України, до компетентних органів інших держав. Йдеться про громадян Азербайджану, Вірменії, Боснії та Герцеговини, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану й Туркменістану.

"Такі злочини належать до універсальної юрисдикції, тобто найманці можуть бути притягнуті до відповідальності у будь-якій державі світу, якщо там перебувають", – зазначили правоохоронці.

Під час слідчих дій у Молдові були ідентифіковані 25 громадян, які у складі терористичного формування "Вагнер" воювали в Конго. Відносно восьми осіб підготовлені документи про оголошення про підозру. 17 громадян Молдови готують оголосити в розшук.

