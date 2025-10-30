Полиция Украины и Молдовы разоблачили 654 боевика групп Вагнер и Редут – видео

Одновременно в двух странах происходили более 70 обысков, объявлены 11 подозрений гражданам Украины

Обыски (Фото: Нацполиция Украины)

В Украине и Молдове полиция одновременно проводит более 70 обысков в рамках международной спецоперации "Мстители-2". Как сообщил департамент стратегических расследований Нацполиции, правоохранители разоблачили 654 боевика террористических формирований "Вагнер" и "Редут".

Обыски проводят по местам жительства фигурантов и их родственников, чтобы задокументировать и привлечь к ответственности боевиков, которых финансировала России в войне против Украины.

Украинские полицейские уже установили места вербовки российских наемников, базы их подготовки, районы дислокации, командиров и обстоятельства участия в боевых действиях. Одновременно собрали доказательства, подтверждающие факты расстрелов гражданских и пленных, применение запрещенного оружия и другие военные преступления.

Отмечается, что во время обысков изъяли форменную одежду, шевроны с символикой террористических вооруженных формирований, мобильные телефоны с переписками. В Молдове изъяли у фигурантов оружие (огнестрельное и холодное) и боеприпасы.

Также найдены фото и видео, подтверждающие участие граждан Украины и Молдовы на стороне РФ в боевых действиях на украинской территории и в Демократической Республике Конго.

Правоохранители объявили 11 подозрений в государственной измене гражданам Украины, которые перешли на сторону врага во время полномасштабной войны, и воевали в составе террористических формирований "Вагнер" и "Редут".

В рамках второго этапа операции Украина передала по каналам Интерпола и Европола Siena информацию о более 280 иностранных наемниках, воевавших против Украины, в компетентные органы других государств. Речь идет о гражданах Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

"Такие преступления относятся к универсальной юрисдикции, то есть наемники могут быть привлечены к ответственности в любом государстве мира, если там находятся", – отметили правоохранители.

Во время следственных действий в Молдове были идентифицированы 25 граждан, которые в составе террористического формирования "Вагнер" воевали в Конго. В отношении восьми человек подготовлены документы об объявлении о подозрении. 17 граждан Молдовы готовят объявить в розыск.

