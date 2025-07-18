В Мали убит тренер российского боксера Поветкина – источник

Игорь Нестеров с боксером Поветкиным (Фото: пропагандистские медиа)

В Республике Мали убит Игорь Нестеров – наемник террористической группы Вагнера, тренер российского боксера Александра Поветкина. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Террорист Нестеров был убит во время выполнения им "боевого задания" на Северо-западе Африки. Ранее "вагнеровцы" заявляли, что "выполнили миссию" в Мали, впрочем, продолжают нести потери на территории республики.

Игорь Нестеров (Фото: ресурс оккупантов)

Игорь Нестеров (Фото: ресурс оккупантов)