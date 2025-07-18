В Мали убит тренер российского боксера Поветкина – источник
В Республике Мали убит Игорь Нестеров – наемник террористической группы Вагнера, тренер российского боксера Александра Поветкина. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Террорист Нестеров был убит во время выполнения им "боевого задания" на Северо-западе Африки. Ранее "вагнеровцы" заявляли, что "выполнили миссию" в Мали, впрочем, продолжают нести потери на территории республики.
СправкаИгорь Нестеров с начала широкомасштабного вторжения России участвовал в войне против Украины и позировал на фото вместе с другими российскими террористами. Войну России против Украины поддержал и воспитанник Нестерова, российский боксер Александр Поветкин.
- Ранее ГУР сообщило LIGA.net, что объем ресурсов, которые Россия получает из стран Африки, не уменьшился – наоборот, оккупанты еще больше работают над наращиванием их количества.
- По данным разведки, по состоянию на июль 2025 года Россия сохраняет ограниченное количество военной техники в Сирии, поскольку Кремль пытается удержать свои возможности влиять на дальнейший ход событий на Ближнем Востоке и в Африке.
- 14 июля ГУР сообщило LIGA.net, что Россия имеет 8000 боевиков в девяти странах Африки – и планирует расширение на еще три.
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