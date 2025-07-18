В Малі вбито тренера російського боксера Повєткіна – джерело
Ігор Нестеров із боксером Повєткіним (Фото: пропагандистські медіа)

В Республіці Малі вбито Ігоря Нестерова – найманця терористичної групи Вагнера, тренера російського боксера Олександра Повєткіна. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Терориста Нестерова було вбито під час виконання ним "бойового завдання" на Північному заході Африки. Раніше "вагнерівці" заявляли, що "виконали місію" в Малі, утім продовжують зазнавати втрат на території республіки.

Ігор Нестеров (Фото: ресурс окупантів)
Ігор Нестеров (Фото: ресурс окупантів)
Ігор Нестеров (Фото: ресурс окупантів)
Ігор Нестеров (Фото: ресурс окупантів)
Довідка
Ігор Нестеров від початку широкомасштабного вторгнення Росії брав участь у війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами. Війну Росії проти України підтримав і вихованець Нестерова, російський боксер Олександр Повєткін.
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