В результате нападения был нанесен ущерб на сумму более 1,3 млн долларов США

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Лондонский суд признал виновными трех мужчин, связанных с террористической группировкой "Вагнер", в поджоге склада, где хранилось спутниковое оборудование для Украины. Об этом сообщает Sky News да Рейтер.

23-летний Нии Коджо Менса, 23-летний Джейким Роуз и 20-летний Угнюс Асмена признаны виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Ещё один фигурант дела, 61-летний Пол Инглиш, оправдан по тому же обвинению.

Нападение произошло 20 марта 2024 года, в результате которого вспыхнул пожар в двух промышленных помещениях на востоке Лондона.

Суд сообщил, что пожар на складе, где хранились комплекты Starlink для Украины, нанес ущерб в размере около 1 миллиона фунтов стерлингов (более 1,3 миллиона долларов США).

Трое осужденных являются исполнителями преступления, организованного 21-летним Диланом Эрлом. Ранее Эрл признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах и в обвинении по закону о национальной безопасности, принятому в Великобритании в прошлом году для борьбы с враждебной деятельностью иностранных государств.

Прокурор Дункан Пенни заявил в суде, что Эрл сознательно действовал по приказу группы "Вагнер", запрещенной как террористическая организация, и знал, что действует против Украины и в интересах России.

Сообщается, что Эрл завербовал группу мужчин для совершения нападений по заказу террористической группировки. Помимо поджогов складов, планировалось поджог ресторана и винного магазина в лондонском районе Мейфер, а также похищение их владельца-миллионера, который "является российским диссидентом".

В Мейфере находится ресторан Hide, принадлежащий русскому гражданину. Евгену Чичваркину.