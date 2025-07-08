В Лондоні агентів Вагнера визнали винними у підпалі складу зі Starlink для України
Лондонський суд визнав винними трьох чоловіків, пов'язаних із терористичною групою Вагнер, у підпалі складу, де зберігалося супутникове обладнання для України. Про це повідомляє Sky News та Reuters.
23-річний Нії Коджо Менса, 23-річний Джейкім Роуз та 20-річний Угніус Асмена визнані винними у підпалі за обтяжувальних обставин. Ще одного фігуранта справи, 61-річного Пола Інгліша, виправдали за тим самим звинуваченням.
Напад стався 20 березня 2024 року, під час якого виникла пожежа у двох промислових приміщеннях на сході Лондона.
Суд повідомив, що пожежа на складі, де зберігалися Starlink для України, завдала збитків на суму близько 1 млн фунтів стерлінгів (понад $1,3 млн).
Троє засуджених є виконавцями злочину, який організував 21-річний Ділан Ерл. Раніше Ерл визнав себе винним у підпалі за обтяжувальних обставин та звинуваченні згідно із законом про національну безпеку, прийнятим у Великій Британії минулого року для боротьби з ворожою діяльністю іноземних держав.
Прокурор Дункан Пенні заявив у суді, що Ерл свідомо діяв за наказом групи Вагнер, забороненої як терористична організація, і знав, що діє проти України та в російських інтересах.
Повідомлялося, що Ерл завербував групу чоловіків для здійснення нападів на замовлення терористичного угруповання. Окрім підпалу складів, планувався підпал ресторану та винного магазину у лондонському районі Мейфер, а також викрадення їхнього власника-мультимільйонера, який "є російським дисидентом".
У Мейфері розташований ресторан Hide, який належить росіянину Євгену Чичваркіну.
- Ще одна резонансна пожежа у Лондоні сталася у будинку на півночі у ніч проти 12 травня. У цьому домі жив прем'єр Стармер до переїзду в офіційну резиденцію.
- Правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами авто, квартири та будинку, пов’язаних зі Стармером, могла стояти "ворожа держава".