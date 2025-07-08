В Лондоні агентів Вагнера визнали винними у підпалі складу зі Starlink для України

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Лондонський суд визнав винними трьох чоловіків, пов'язаних із терористичною групою Вагнер, у підпалі складу, де зберігалося супутникове обладнання для України. Про це повідомляє Sky News та Reuters.

23-річний Нії Коджо Менса, 23-річний Джейкім Роуз та 20-річний Угніус Асмена визнані винними у підпалі за обтяжувальних обставин. Ще одного фігуранта справи, 61-річного Пола Інгліша, виправдали за тим самим звинуваченням.

Напад стався 20 березня 2024 року, під час якого виникла пожежа у двох промислових приміщеннях на сході Лондона.

Суд повідомив, що пожежа на складі, де зберігалися Starlink для України, завдала збитків на суму близько 1 млн фунтів стерлінгів (понад $1,3 млн).

Троє засуджених є виконавцями злочину, який організував 21-річний Ділан Ерл. Раніше Ерл визнав себе винним у підпалі за обтяжувальних обставин та звинуваченні згідно із законом про національну безпеку, прийнятим у Великій Британії минулого року для боротьби з ворожою діяльністю іноземних держав.

Прокурор Дункан Пенні заявив у суді, що Ерл свідомо діяв за наказом групи Вагнер, забороненої як терористична організація, і знав, що діє проти України та в російських інтересах.

Повідомлялося, що Ерл завербував групу чоловіків для здійснення нападів на замовлення терористичного угруповання. Окрім підпалу складів, планувався підпал ресторану та винного магазину у лондонському районі Мейфер, а також викрадення їхнього власника-мультимільйонера, який "є російським дисидентом".

У Мейфері розташований ресторан Hide, який належить росіянину Євгену Чичваркіну.