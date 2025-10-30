В Польше ответили, сократят ли Штаты численность войск в стране

Министр обороны Польши заявил, что альянс Варшавы и Вашингтона является сильным и работает для укрепления безопасности

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Соединенные Штаты не будут сокращать свои войска в Польше, сообщил министр обороны последней Владислав Косиняк-Камыш.

"Из моих предыдущих разговоров с министром войны [США] Питом Хэгсетом и сегодняшних [29 октября] переговоров заместителя министра Павла Залевского и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Вислава Кукулы с нашими союзниками мы получили подтверждение, что в Польше не будет сокращения присутствия американских войск", – написал чиновник.

Он добавил, что альянс Польши и США является "сильным и принимает конкретные меры для укрепления безопасности".

Ранее командование армии США в Европе и Африке заявило, что вывод части американских военных из Европы не означает полного вывода войск или уменьшения обязательств по коллективной обороне Североатлантического Альянса НАТО.

Американские военные заявили, что это скорее является "положительным знаком роста европейского потенциала и ответственности" (подробнее здесь).