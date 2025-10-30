В Польше ответили, сократят ли Штаты численность войск в стране
Соединенные Штаты не будут сокращать свои войска в Польше, сообщил министр обороны последней Владислав Косиняк-Камыш.
"Из моих предыдущих разговоров с министром войны [США] Питом Хэгсетом и сегодняшних [29 октября] переговоров заместителя министра Павла Залевского и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Вислава Кукулы с нашими союзниками мы получили подтверждение, что в Польше не будет сокращения присутствия американских войск", – написал чиновник.
Он добавил, что альянс Польши и США является "сильным и принимает конкретные меры для укрепления безопасности".
Ранее командование армии США в Европе и Африке заявило, что вывод части американских военных из Европы не означает полного вывода войск или уменьшения обязательств по коллективной обороне Североатлантического Альянса НАТО.
Американские военные заявили, что это скорее является "положительным знаком роста европейского потенциала и ответственности" (подробнее здесь).
- 29 октября Минобороны Румынии сообщило, что ей и другим союзникам сообщили о решении США сократить численность их войск в Европе.
- Штаты решили прекратить ротацию бригады в Европе, которая имела подразделения в нескольких государствах НАТО. В то же время около 1000 американских солдат останутся развернутыми в Румынии.
- Местный ресурс G4Media заявлял, что речь идет о выводе около 800 солдат США из Румынии. По данным медиа, также Штаты планируют вывести войска из Болгарии, Венгрии и Словакии.
- Тем временем НАТО заявило, что Альянс и американские власти тесно сотрудничают по размещению войск США в Европе.
