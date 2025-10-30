У Польщі відповіли, чи скоротять Штати чисельність військ у країні

Міністр оборони Польщі заявив, що альянс Варшави та Вашингтону є сильним і працює для зміцнення безпеки

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Сполучені Штати не будуть скорочувати свої війська у Польщі, повідомив міністр оборони останньої Владислав Косіняк-Камиш.

"З моїх попередніх розмов з міністром війни [США] Пітом Гегсетом і сьогоднішніх [29 жовтня] переговорів заступника міністра Павла Залевського й начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генерала Віслава Кукули з нашими союзниками ми отримали підтвердження, що в Польщі не буде скорочення присутності американських військ", – написав чиновник.

Він додав, що альянс Польщі та США є "сильним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки".

Раніше командування армії США у Європі й Африці заявило, що виведення частини американських військових з Європи не означає повного виводу військ або зменшення зобов'язань щодо колективної оборони Північноатлантичного Альянсу НАТО.

Американські військові заявили, що це скоріше є "позитивним знаком зростання європейського потенціалу й відповідальності" (детальніше тут).