У Польщі відповіли, чи скоротять Штати чисельність військ у країні
Сполучені Штати не будуть скорочувати свої війська у Польщі, повідомив міністр оборони останньої Владислав Косіняк-Камиш.
"З моїх попередніх розмов з міністром війни [США] Пітом Гегсетом і сьогоднішніх [29 жовтня] переговорів заступника міністра Павла Залевського й начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генерала Віслава Кукули з нашими союзниками ми отримали підтвердження, що в Польщі не буде скорочення присутності американських військ", – написав чиновник.
Він додав, що альянс Польщі та США є "сильним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки".
Раніше командування армії США у Європі й Африці заявило, що виведення частини американських військових з Європи не означає повного виводу військ або зменшення зобов'язань щодо колективної оборони Північноатлантичного Альянсу НАТО.
Американські військові заявили, що це скоріше є "позитивним знаком зростання європейського потенціалу й відповідальності" (детальніше тут).
- 29 жовтня Міноборони Румунії повідомило, що їй та іншим союзникам повідомили про рішення США скоротити чисельність їхніх військ у Європі.
- Штати вирішили припинити ротацію бригади в Європі, яка мала підрозділи в кількох державах НАТО. Водночас приблизно 1000 американських солдатів залишатимуться розгорнутими у Румунії.
- Місцевий ресурс G4Media заявляв, що йдеться про виведення близько 800 солдатів США з Румунії. За даними медіа, також Штати планують вивести війська з Болгарії, Угорщини та Словаччини.
- Тим часом НАТО заявило, що Альянс та американська влада тісно співпрацюють щодо розміщення військ США у Європі.
Коментарі (0)