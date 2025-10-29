В Покровську цими днями у Сил оборони більше контролю – Зеленський

На Покровському напрямку найбільша інтенсивність боїв, але Сили оборони більше контролюють ситуацію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Збройні Сили України станом на 29 жовтня мають у Покровську більше контролю, однак ситуація в місті залишається складною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Він провів детальну бесіду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим щодо ситуації на фронті. Найбільша інтенсивність бойових дій зафіксована саме на Покровському напрямку, як і в попередні тижні. Ворог зосередив там велику кількість солдатів.

"Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп’янську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції", – сказав глава держави.

На Олександрівському напрямку також зафіксовані десятки штурмових дій за добу.

Окрім цього, президент із військовими детально пропрацювали планування далекобійних операцій. Єдиний сценарій, за словами Зеленського, – це примусити РФ до закінчення повномасштабної війни.

"Це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і, головне, підтримка нашої армії, усіх складових Сил оборони та безпеки України", – резюмував він.