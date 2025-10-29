В Покровске на днях у Сил обороны больше контроля – Зеленский

На Покровском направлении наибольшая интенсивность боев, но Силы обороны больше контролируют ситуацию

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Вооруженные Силы Украины по состоянию на 29 октября имеют в Покровске больше контроля, однако ситуация в городе остается сложной. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Он провел подробную беседу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым о ситуации на фронте. Наибольшая интенсивность боевых действий зафиксирована именно на Покровском направлении, как и в предыдущие недели. Враг сосредоточил там большое количество солдат.

"Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства. Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции", – сказал глава государства.

На Александровском направлении также зафиксированы десятки штурмовых действий за сутки.

Кроме этого президент с военными детально проработали планирование дальнобойных операций. Единственный сценарий, по словам Зеленского, – это принудить РФ к окончанию полномасштабной войны.

"Это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами и, главное, поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины", – резюмировал он.