В Покровске на днях у Сил обороны больше контроля – Зеленский
Вооруженные Силы Украины по состоянию на 29 октября имеют в Покровске больше контроля, однако ситуация в городе остается сложной. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Он провел подробную беседу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым о ситуации на фронте. Наибольшая интенсивность боевых действий зафиксирована именно на Покровском направлении, как и в предыдущие недели. Враг сосредоточил там большое количество солдат.
"Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства. Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции", – сказал глава государства.
На Александровском направлении также зафиксированы десятки штурмовых действий за сутки.
Кроме этого президент с военными детально проработали планирование дальнобойных операций. Единственный сценарий, по словам Зеленского, – это принудить РФ к окончанию полномасштабной войны.
"Это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами и, главное, поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины", – резюмировал он.
- 26 октября Генштаб заявил, что в Покровск просочились около 200 оккупантовно ВСУ не дают продвигаться к центру. В городе продолжаются бои.
- Президент Зеленский в тот же день опроверг окружение до 5000 военных ВСУ под Купянском и Покровском. По его словам, это ложь, которая ориентирована на США.
- В ДШВ 27 октября заявили, что для окружение Покровска и агломерации россияне собрали около 11 000 оккупантов. Военные также показали возможный план врага.
- В Силах обороны назвали заявление Путина об окружении под Купянском выдумкой и фантазией. Эти слова не опираются ни на какие фактические данные на местах.
Комментарии (0)