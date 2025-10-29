Тепер – повний дивізіон. ВМС поповнилися новими десантними катерами: фото, відео

Військово-морські сили України отримали швидкісні маневрові десантні катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії. Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Він наголосив, що такі катери вже перебувають на озброєнні українського флоту, і тепер їх стало ще більше – сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки (у ВМС України дивізіон катерів зазвичай складається з 4–6 одиниць, а у країн НАТО – з 4–8. – Ред.).

За його словами, CB90 входять до числа "найкращих у світі" та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Вони швидкісні, маневрові та надійні. Призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства.

Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки.

Неїжпапа додав, що постачання цієї техніки – ще один результат спільної роботи в межах Коаліції морських спроможностей України, створеної для посилення потенціалу ВМС.

Combat Boat 90 (Фото: ВМС)

