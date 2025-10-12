Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів і очікує ще один до кінця 2025 року – ВМС
Україна отримала від Нідерландів протимінне судно типу Alkmaar й незабаром очікує на ще один такий корабель. Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа після зустрічі з нідерландською делегацією.
"Висловив вдячність за значні зусилля та плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України. Підтримка Нідерландів робить наш флот міцнішим і ефективнішим у боротьбі з Росією. Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного", – розповів військовий.
За його словами, підготовка екіпажу для цього судна вже триває.
Делегацію Нідерландів очолювали міністр оборони країни Рубен Брекельманс та головнокомандувач Збройних сил королівства генерал Онно Айхельсхайм.
Також сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої взаємодії двох країн.
- Про намір передати такі судна Нідерланди оголосили ще у березні 2023 року.
- Наприкінці червня 2025-го Міноборони Нідерландів повідомило про передання Україні по одному мінному тральнику типу Alkmaar від себе (отримав назву "Мелітополь") та Бельгії ("Маріуполь"). Відомство зазначало, що до кінця року буде передано ще один корабель, який перейменують у "Генічеськ".
- 9 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про схвалення указу президента направлення підрозділів ЗСУ до іноземних держав, який передбачає розміщення підрозділів та суден Військово-морських сил у Туреччині та Британії.
- В указі Зеленського значаться три протимінні кораблі типу Alkmaar – вищезгадані "Маріуполь", "Мелітополь" й "Генічеськ".
