Украина получила противоминный корабль от Нидерландов и ожидает еще один до конца 2025-го

Неижпапа сообщил, что уже идет подготовка экипажа для еще одного противоминного корабля типа Alkmaar

Корабль типа Alkmaar на вооружении Нидерландов (Иллюстративное фото: Sveter / Wikipedia)

Украина получила от Нидерландов противоминное судно типа Alkmaar и вскоре ожидает еще один такой корабль. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа после встречи с нидерландской делегацией.

"Выразил благодарность за значительные усилия и плодотворное сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины. Поддержка Нидерландов делает наш флот крепче и эффективнее в борьбе с Россией. Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного", – рассказал военный.

По его словам, подготовка экипажа для этого судна уже продолжается.

Делегацию Нидерландов возглавляли министр обороны страны Рубен Брекельманс и главнокомандующий Вооруженными силами королевства генерал Онно Айхельсхайм.

Также стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия двух стран.