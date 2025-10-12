Украина получила противоминный корабль от Нидерландов и ожидает еще один до конца 2025-го
Украина получила от Нидерландов противоминное судно типа Alkmaar и вскоре ожидает еще один такой корабль. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа после встречи с нидерландской делегацией.
"Выразил благодарность за значительные усилия и плодотворное сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины. Поддержка Нидерландов делает наш флот крепче и эффективнее в борьбе с Россией. Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного", – рассказал военный.
По его словам, подготовка экипажа для этого судна уже продолжается.
Делегацию Нидерландов возглавляли министр обороны страны Рубен Брекельманс и главнокомандующий Вооруженными силами королевства генерал Онно Айхельсхайм.
Также стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия двух стран.
- О намерении передать такие суда Нидерланды объявили еще в марте 2023 года.
- В конце июня 2025-го Минобороны Нидерландов сообщило о передаче Украине по одному минному тральщику типа Alkmaar от себя (получил название "Мелитополь") и Бельгии ("Мариуполь"). Ведомство отмечало, что до конца года будет передан еще один корабль, который переименуют в "Геническ".
- 9 октября Верховная Рада приняла закон об одобрении указа президента о направлении подразделений ВСУ в иностранные государства, который предусматривает размещение подразделений и судов Военно-морских сил в Турции и Великобритании.
- В указе Зеленского значатся три противоминных корабля типа Alkmaar – вышеупомянутые "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ".
Комментарии (0)