Нидерланды дадут Украине два минных тральщика

Нидерланды намерены поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников и мостовые и переправочные системы М3 для быстрого наведения мостов. Об этом заявила сегодня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая пребывает в Украине с визитом, сообщает Минобороны Нидерландов.

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В Черном море Россия заложила много морских мин, препятствующих безопасному проходу.

"Нидерланды обладают большим опытом в области морского дела, в том числе в обезвреживании морских мин", — отметила Оллонгрен. Эта поддержка, по ее словам, также способствует переходу Вооруженных Сил Украины на западные системы вооружения и стандарты НАТО.

Передача обоих кораблей Украине состоится после того, как им найдут замену. Ожидается, что это произойдет в 2025 году, сообщает Минобороны.

Подготовка украинского экипажа начнется во второй половине 2023 года. Эту задачу берут на себя Нидерланды вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Нидерланды за это решение.

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Вадим Ребрина

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