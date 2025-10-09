Рада поддержала направление подразделений ВСУ в Турцию и Британию
Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

В четверг, 9 октября, Верховная Рада приняла закон об одобрении указа президента Владимира Зеленского о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в иностранные государства. Об этом стало известно из трансляции заседание парламента.

Нардепы рассмотрели законопроект №14059 по сокращенной процедуре. Верховная Рада приняла закон за основу и в целом. "За" в целом проголосовали 282 нардепа.

Перед голосованием с докладом выступил министр обороны Денис Шмыгаль. По его словам, Зеленский внес законопроект в парламент как неотложный.

Проектом предусмотрено одобрение указа главы государства о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию для обслуживания военных кораблей.

Предполагается направление 321 военнослужащего. В то же время все подразделения остаются под командованием Военно-морских сил ВСУ.

Также закон предусматривает одобрение от парламента на направление в иностранные государства военных кораблей. В Турцию направят корвет "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) вместе со штатным экипажем численностью 106 военнослужащих.

А в Британию направят противоминные корабли "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" и Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС в составе штаба противоминных действий общей численностью до 215 военных.

  • 28 августа Минобороны РФ похвасталось, что российский морской дрон в устье реки Дунай поразил и якобы потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь". В ВМС подтвердили удар и гибель на тот момент одного члена экипажа.
  • 29 августа стало известно о двух погибших защитниках и нескольких пропавших без вести.
