Рада підтримала направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Британії

Депутати 282 голосами "за" підтримали указ Володимира Зеленського про направлення кораблів і військових до іноземних держав

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

У четвер, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про схвалення указу президента Володимира Зеленського про направлення підрозділів Збройних Сил України до іноземних держав. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Нардепи розглянули законопроєкт №14059 за скороченою процедурою. Верховна Рада проголосувала закон за основу та в цілому. "За" в цілому проголосували 282 нардепи.

Перед голосуванням з доповіддю виступив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, Зеленський вніс законопроєкт до парламенту як невідкладний.

Проєктом передбачено схвалення указу глави держави про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини й Великої Британії для обслуговування військових кораблів.

Передбачається направлення 321 військовослужбовця. Водночас усі підрозділи залишаються під командуванням Військово-морських сил ЗСУ.

Також закон передбачає схвалення від парламенту на направлення до іноземних держав військових кораблів. До Туреччини направлять корвет "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) разом зі штатним екіпажем чисельністю 106 військовослужбовців.

А до Британії спрямують протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь", "Генічеськ" та Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 215 військових.