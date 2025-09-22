Зеленський хоче розмістити кораблі й військових ВМС у Британії та Туреччині – звернувся до Ради
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №14059, у якому просить схвалити свій указ про розміщення низки кораблів ЗСУ і військових у Великій Британії та Туреччині. Картка цього документа з'явилась на сайті парламенту.
Проєктом закону президент пропонує схвалити його рішення про спрямування підрозділів Військово-морських сил ЗСУ до інших країн.
135 млн грн витрат, пов'язаних зі спрямуванням і перебуванням підрозділів у Туреччині та Британії, планується профінансувати у межах видатків на Міністерство оборони на 2025 рік, йдеться у пояснювальній записці від глави відомства Дениса Шмигаля.
До Турецької республіки Зеленський хоче надіслати лише корвет Військово-морських сил "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) разом зі штатним екіпажем чисельністю до 106 військовослужбовців.
Водночас у Сполученому Королівстві глава держави планує розмістити п'ять суден разом з екіпажами й одне управління ВМС.
Йдеться про такі протимінні кораблі: "Черкаси" і "Чернігів" (тип Sandown); "Маріуполь", "Мелітополь" й "Генічеськ" (тип Alkmaar). Штатний екіпаж кожного з них становить до 39 військових.
Також, згідно з документом, на британській території планується розмістити управління першого дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС чисельністю до 20 військовослужбовців. Згідно з відкритим даними, пунктом постійної дислокації цього управління є місто Одеса.
Спрямування цих підрозділів до Туреччини та Британії "забезпечить здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності", зазначає міністр оборони у пояснювальній записці.
За словами Шмигаля, таке переміщення також сприятиме отриманню військової техніки від партнерів, комплектуванню цих підрозділів особовим складом та відповідним обладнанням, освоєння і підготовка до використання якого "потребує тривалих циклів підготовки".
Згідно з сайтом Ради, наразі цей законопроєкт скеровано на розгляд профільному Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Глава держави визначив цей документ як невідкладний.
У разі ухвалення законопроєкт набере чинності з дня опублікування.
- 28 серпня Міноборони РФ похизувалося, що російський морський дрон у гирлі річки Дунай уразив і нібито потопив український розвідувальний корабель "Сімферополь". У ВМС підтвердили удар і загибель на той момент одного члена екіпажу. Наступного дня стало відомо про двох загиблих захисників і декількох зниклих безвісти.
- Речник ВМС повідомив, що Росія вже тривалий час застосовує проти України безекіпажні катери (морські дрони), однак здебільшого подібні удари не були ефективними.
