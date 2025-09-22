Зеленський хоче розмістити кораблі й військових ВМС у Британії та Туреччині – звернувся до Ради

Спрямування та перебування кораблів і військових обійдеться у 135 млн грн, але буде корисним для нацбезпеки, військової допомоги й комплектування, заявив Шмигаль

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №14059, у якому просить схвалити свій указ про розміщення низки кораблів ЗСУ і військових у Великій Британії та Туреччині. Картка цього документа з'явилась на сайті парламенту.

Проєктом закону президент пропонує схвалити його рішення про спрямування підрозділів Військово-морських сил ЗСУ до інших країн.

135 млн грн витрат, пов'язаних зі спрямуванням і перебуванням підрозділів у Туреччині та Британії, планується профінансувати у межах видатків на Міністерство оборони на 2025 рік, йдеться у пояснювальній записці від глави відомства Дениса Шмигаля.

До Турецької республіки Зеленський хоче надіслати лише корвет Військово-морських сил "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) разом зі штатним екіпажем чисельністю до 106 військовослужбовців.

Водночас у Сполученому Королівстві глава держави планує розмістити п'ять суден разом з екіпажами й одне управління ВМС.

Йдеться про такі протимінні кораблі: "Черкаси" і "Чернігів" (тип Sandown); "Маріуполь", "Мелітополь" й "Генічеськ" (тип Alkmaar). Штатний екіпаж кожного з них становить до 39 військових.

Також, згідно з документом, на британській території планується розмістити управління першого дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС чисельністю до 20 військовослужбовців. Згідно з відкритим даними, пунктом постійної дислокації цього управління є місто Одеса.

Спрямування цих підрозділів до Туреччини та Британії "забезпечить здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності", зазначає міністр оборони у пояснювальній записці.

За словами Шмигаля, таке переміщення також сприятиме отриманню військової техніки від партнерів, комплектуванню цих підрозділів особовим складом та відповідним обладнанням, освоєння і підготовка до використання якого "потребує тривалих циклів підготовки".

Згідно з сайтом Ради, наразі цей законопроєкт скеровано на розгляд профільному Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Глава держави визначив цей документ як невідкладний.

У разі ухвалення законопроєкт набере чинності з дня опублікування.