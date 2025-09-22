Зеленский хочет разместить корабли и военных ВМС в Британии и Турции – обратился к Раде

Направление и пребывание кораблей и военных обойдется в 135 млн грн, но будет полезным в ряде аспектов, заявил Шмыгаль

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №14059, в котором просит одобрить свой указ о размещении ряда кораблей ВСУ и военных в Великобритании и Турции. Карточка этого документа появилась на сайте парламента.

Проектом закона президент предлагает одобрить его решение о направлении подразделений Военно-морских сил ВСУ в другие страны.

135 млн грн расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений в Турции и Британии, планируется профинансировать в пределах расходов Министерства обороны на 2025 год, говорится в пояснительной записке от главы ведомства Дениса Шмыгаля.

В Турецкую республику Зеленский хочет отправить только корвет Военно-морских сил "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) вместе со штатным экипажем численностью до 106 военнослужащих.

В то же время в Соединенном Королевстве глава государства планирует разместить пять судов вместе с экипажами и одно управление ВМС.

Речь идет о следующих противоминных кораблях: "Черкассы" и "Чернигов" (тип Sandown); "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" (тип Alkmaar). Штатный экипаж каждого из них составляет до 39 военных.

Также, согласно документу, на британской территории планируется разместить управление первого дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС численностью до 20 военнослужащих. Согласно открытым данным, пункт постоянной дислокации этого управления – город Одесса.

Направление этих подразделений в Турцию и Британию "обеспечит осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности", отмечает министр обороны в пояснительной записке.

По словам Шмыгаля, такое перемещение также будет способствовать получению военной техники от партнеров, комплектованию этих подразделений личным составом и соответствующим оборудованием, освоение и подготовка к использованию которого "требует длительных циклов подготовки".

Согласно сайту Рады, сейчас этот законопроект направлен на рассмотрение профильному Комитету по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Глава государства определил этот документ как неотложный.

В случае принятия законопроект вступит в силу со дня опубликования.