Теперь – полный дивизион. ВМС пополнились новыми десантными катерами: фото, видео

Военно-морские силы Украины получили скоростные маневренные десантные катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии. Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Он подчеркнул, что такие катера уже находятся на вооружении украинского флота, и теперь их стало еще больше – сформирован полный дивизион на базе этой техники (у ВМС Украины дивизион катеров обычно состоит из 4-6 единиц, а у стран НАТО – из 4-8. – Ред.).

По его словам, CB90 входят в число "лучших в мире" и используются во многих странах, в частности в государствах-членах НАТО. Они скоростные, маневренные и надежные. Предназначены для выполнения различных задач: от десантирования личного состава и обороны побережья до патрулирования и защиты гражданского судоходства.

Катера оснащены в соответствии с требованиями современной войны на море, а экипажи прошли полную подготовку для эффективного использования всех возможностей техники.

Неижпапа добавил, что поставки этой техники – еще один результат совместной работы в рамках Коалиции морских возможностей Украины, созданной для усиления потенциала ВМС.

Combat Boat 90 (Фото: ВМС)

Combat Boat 90 (Фото: ВМС)