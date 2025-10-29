Под Токмаком движение сопротивления пустило под откос поезд оккупантов с военным грузом

Движение поездов на участке в Запорожской области, где произошел подрыв, парализовано

Вблизи временно оккупированного Токмака Запорожской области движение сопротивления взорвало железнодорожные пути – с рельсов сошел поезд оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

По данным военной разведки, перед рассветом 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области прогремел взрыв.

В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос.

Результатом операции также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути – движение на участке парализовано.

Вдоль и поперек искореженных путей оказались: один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов военного поезда россиян.