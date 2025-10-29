Под Токмаком движение сопротивления пустило под откос поезд оккупантов с военным грузом
Вблизи временно оккупированного Токмака Запорожской области движение сопротивления взорвало железнодорожные пути – с рельсов сошел поезд оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
По данным военной разведки, перед рассветом 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области прогремел взрыв.
В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос.
Результатом операции также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути – движение на участке парализовано.
Вдоль и поперек искореженных путей оказались: один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов военного поезда россиян.
- В России утром 28 августа в результате взрыва была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Тверь".
- 26 сентября сообщалось, что в Смоленской области России сошел с рельсов поезд с топливом – загорелись 18 вагонов.
