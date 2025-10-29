Під Токмаком рух опору пустив під укіс поїзд окупантів з військовим вантажем

Рух потягів на ділянці у Запорізькій області, де стався підрив, паралізовано

Залізнична колія (Фото: Depositphotos)

Поблизу тимчасово окупованого Токмака Запорізької області рух опору підірвав залізничну колію – з рейок зійшов поїзд окупантів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними воєнної розвідки, перед світанком 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух.

Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс.

Результатом операції також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху – рух на ділянці паралізовано.

Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів військового поїзда росіян.