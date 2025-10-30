"Божевілля". Трамп і Сі Цзіньпін обговорили російсько-українську війну
У південнокорейському місті Пусан відбулася перша за шість років зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Серед іншого вони обговорили російсько-українську війну, повідомив Трамп після зустрічі на борту Air Force One.
"Україна обговорювалася дуже серйозно. Ми говорили про це довго. І ми обоє збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми згодні, що сторони застрягли та воюють. Іноді їм просто доводиться воювати, мабуть. Божевілля. Але він [Сі Цзіньпін] збирається допомогти нам, і ми працюватимемо разом у питанні України", – заявив Трамп.
Водночас він вважає, що США і Китай не можуть зробити багато чого.
"Він [Пекін] вже давно купує нафту в Росії – це покриває значну частину потреб Китаю. І, знаєте, я можу сказати, що Індія поводиться дуже правильно в цьому плані. Але нафту ми особливо не обговорювали. Ми говорили про те, щоби спільно спробувати закінчити цю війну", – сказав Трамп.
Він наголосив, що російсько-українська війна не торкається Китаю і США, але він хотів би, щоб вона закінчилася.
"Мені не подобається бачити, як 6000, 7000, 8000 молодих людей – здебільшого солдатів – гинуть <...> Ми навіть заробляємо, але я не хочу говорити про прибуток. Мені все одно на гроші у цьому випадку", – сказав президент Штатів.
Він зазначив, що Америка надсилає зброю країнам НАТО – ті купують і передають "комусь", здебільшого Україні.
"Ми все це обговорили. Ми працюватимемо разом, щоб спробувати врегулювати війну між Росією й Україною", – сказав Трамп.
- Це була перша зустріч Трампа і Сі з 2019 року. Головними темами мали стати торгівельні бар’єри між країнами та взаємні обмеження щодо продажу різних товарів. Трамп хотів переконати Сі зменшити підтримку Росії, щоб Путін згодився припинити війну.
