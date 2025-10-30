"Безумие". Трамп и Си Цзиньпин обсудили российско-украинскую войну

Трамп отметил, что США даже зарабатывают на войне благодаря продаже оружия странам НАТО, однако ему "все равно на деньги"

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: EPA/YONHAP)

В южнокорейском городе Пусан состоялась первая за шесть лет встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Среди прочего они обсудили российско-украинскую войну, сообщил Трамп после встречи на борту Air Force One.

"Украина обсуждалась очень серьезно. Мы говорили об этом долго. И мы оба собираемся работать вместе, чтобы понять, можем ли мы чего-то достичь. Мы согласны, что стороны застряли и воюют. Иногда им просто приходится воевать, видимо. Безумие. Но он [Си Цзиньпин] собирается помочь нам, и мы будем работать вместе по вопросу Украины", – заявил Трамп.

В то же время он считает, что США и Китай не могут сделать многого.

"Он [Пекин] уже давно покупает нефть в России – это покрывает значительную часть потребностей Китая. И, знаете, я могу сказать, что Индия ведет себя очень правильно в этом плане. Но нефть мы особо не обсуждали. Мы говорили о том, чтобы совместно попытаться закончить эту войну", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что российско-украинская война не касается Китая и США, но он хотел бы, чтобы она закончилась.

"Мне не нравится видеть, как 6000, 7000, 8000 молодых людей – в основном солдат – погибают <...> Мы даже зарабатываем, но я не хочу говорить о прибыли. Мне все равно на деньги в этом случае", – сказал президент Штатов.

Он отметил, что Америка отправляет оружие странам НАТО – те покупают и передают "кому-то", в основном Украине.

"Мы все это обсудили. Мы будем работать вместе, чтобы попытаться урегулировать войну между Россией и Украиной", – сказал Трамп.