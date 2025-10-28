Журналисты немецкой газеты Welt ранены в результате российского удара "Ланцетом"
Welt (Иллюстративное фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Команда немецкой газеты Welt в середине октября пострадала от удара российского дрона в Днепропетровской области. Об этом говорится в статье издание.

В материале говорится, что журналисты неоднократно становились мишенями для дронов. 13 октября во время работы в Днепропетровской области пострадали журналисты медиа. Они находились примерно в 25-30 километрах от линии соприкосновения.

Во время съемки с мобильным подразделением противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины команду атаковал российский дрон "Ланцет". Это произошло в 21:35 в открытом поле.

Целью атаки было припаркованное военное транспортное средство украинского подразделения 42-й бригады, которое сопровождало репортеров во время своей работы.

48-летний украинский солдат из подразделения противовоздушной обороны погиб в результате атаки. Другой солдат получил тяжелые ранения, ему пришлось ампутировать ногу.

Продюсер Welt Иван З. получил ранения в обе ноги от металлических осколков. Ему понадобилась неотложная помощь и операция в больнице. Главный репортер медиа Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко получили лишь незначительные травмы. Во время съемки репортеры были четко идентифицированы как журналисты.

  • 3 октября россияне убили французского журналиста и ранили его украинского коллегу. Оба были в средствах индивидуальной защиты, а на бронежилетах были опознавательные знаки – надпись PRESS.
  • 23 октября в Краматорске из-за вражеского удара погибли журналистка телеканала Freedom Алена Губанова и оператор Евгений Кармазин.
