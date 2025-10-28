Журналисты немецкой газеты Welt ранены в результате российского удара "Ланцетом"

Россияне ударили по команде немецкого издания еще 13 октября, но известно об этом стало только сейчас

Welt (Иллюстративное фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Команда немецкой газеты Welt в середине октября пострадала от удара российского дрона в Днепропетровской области. Об этом говорится в статье издание.

В материале говорится, что журналисты неоднократно становились мишенями для дронов. 13 октября во время работы в Днепропетровской области пострадали журналисты медиа. Они находились примерно в 25-30 километрах от линии соприкосновения.

Во время съемки с мобильным подразделением противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины команду атаковал российский дрон "Ланцет". Это произошло в 21:35 в открытом поле.

Целью атаки было припаркованное военное транспортное средство украинского подразделения 42-й бригады, которое сопровождало репортеров во время своей работы.

48-летний украинский солдат из подразделения противовоздушной обороны погиб в результате атаки. Другой солдат получил тяжелые ранения, ему пришлось ампутировать ногу.

Продюсер Welt Иван З. получил ранения в обе ноги от металлических осколков. Ему понадобилась неотложная помощь и операция в больнице. Главный репортер медиа Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко получили лишь незначительные травмы. Во время съемки репортеры были четко идентифицированы как журналисты.

Kameramann Viktor hat den Einschlag der russischen Drohne und die Minuten danach auf Video festgehalten. Bilder davon sind Teil unsererer Berichterstattung, mit der wir den Angriff bei @welt dokumentieren: https://t.co/APJXMcvRWe pic.twitter.com/wj3uPuMJn9 - Ибрагим Набер (@IbraNaber) 27 октября 2025 г