Журналісти німецької газети Welt поранені внаслідок російського удару "Ланцетом" – відео
Welt (Ілюстративне фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Команда німецької газети Welt у середині жовтня постраждала від удару російського дрона у Дніпропетровській області. Про це йдеться у статті видання.

У матеріалі йдеться, що журналісти неодноразово ставали мішенями для дронів. 13 жовтня під час роботи в Дніпропетровській області постраждали журналісти медіа. Вони перебували приблизно за 25-30 кілометрів від лінії зіткнення.

Під час знімання з мобільним підрозділом протиповітряної оборони Збройних Сил України команду атакував російський дрон "Ланцет". Це сталося о 21:35 у відкритому полі.

Ціллю атаки був припаркований військовий транспортний засіб українського підрозділу 42 бригади, який супроводжував репортерів під час своєї роботи.

48-річний український солдат з підрозділу протиповітряної оборони загинув у результаті атаки. Інший солдат отримав тяжкі поранення, йому довелося ампутувати ногу.

Продюсер Welt Іван З. отримав поранення в обидві ноги від металевих осколків. Йому знадобилася невідкладна допомога та операція в лікарні. Головний репортер медіа Ібрагім Набер та оператор Віктор Лисенко отримали лише незначні травми. Під час знімання репортерів було чітко ідентифіковано як журналістів.

  • 3 жовтня росіяни вбили французького журналіста й поранили його українського колегу. Обидва були у засобах індивідуального захисту, а на бронежилетах були розпізнавальні знаки – напис PRESS.
  • 23 жовтня у Краматорську через ворожий удар загинули журналістка телеканалу Freedom Альона Губанова та оператор Євген Кармазін.
Читайте також
Помер пропагандист Тигран Кеосаян, який хотів "лікувати" українців
війнаатакажурналістWelt