Журналісти німецької газети Welt поранені внаслідок російського удару "Ланцетом" – відео

Росіяни вдарили по команді німецького видання ще 13 жовтня, але відомо про це стало тільки зараз

Welt (Ілюстративне фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Команда німецької газети Welt у середині жовтня постраждала від удару російського дрона у Дніпропетровській області. Про це йдеться у статті видання.

У матеріалі йдеться, що журналісти неодноразово ставали мішенями для дронів. 13 жовтня під час роботи в Дніпропетровській області постраждали журналісти медіа. Вони перебували приблизно за 25-30 кілометрів від лінії зіткнення.

Під час знімання з мобільним підрозділом протиповітряної оборони Збройних Сил України команду атакував російський дрон "Ланцет". Це сталося о 21:35 у відкритому полі.

Ціллю атаки був припаркований військовий транспортний засіб українського підрозділу 42 бригади, який супроводжував репортерів під час своєї роботи.

48-річний український солдат з підрозділу протиповітряної оборони загинув у результаті атаки. Інший солдат отримав тяжкі поранення, йому довелося ампутувати ногу.

Продюсер Welt Іван З. отримав поранення в обидві ноги від металевих осколків. Йому знадобилася невідкладна допомога та операція в лікарні. Головний репортер медіа Ібрагім Набер та оператор Віктор Лисенко отримали лише незначні травми. Під час знімання репортерів було чітко ідентифіковано як журналістів.

Kameramann Viktor hat den Einschlag der russischen Drohne und die Minuten danach auf Video festgehalten. Bilder davon sind Teil unserer Berichterstattung, mit der wir den Angriff bei @welt dokumentieren: https://t.co/APJXMcvRWe pic.twitter.com/wj3uPuMJn9 — Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 27, 2025