Росіяни вбили французького журналіста й поранили його українського колегу

Лаллікан став третім професійним медійником із Франції, убитим окупантами з початку повномасштабного вторгнення

Антоні Лаллікан (Скриншот із відео)

Росіяни убили дроном французького журналіста Антоні Лаллікана та поранили його українського колегу Григорія Іванченка. Першою про це повідомила4 окрема важка механізована бригада ЗСУ.

"Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний", – йдеться у дописі.

Військові зауважують, що обидва медійники були у засобах індивідуального захисту, й на їхніх бронежилетах були розпізнавальні знаки – напис PRESS.

Цією атакою росіяни вчергове цинічно порушили норми Міжнародного гуманітарного права, наголосили у бригаді.

Фото: Facebook / 4 окрема важка механізована бригада

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, посилаючись на власні джерела, заявив, що цей російський удар відбувся 3 жовтня поряд із Дружківкою на Донеччині.

"Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі пресофіцера. Відомий французький фоторепортер Антоні Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа", – заявив Томіленко.

ОНОВЛЕНО. Загибель французького медійника підтвердив президент країни Емманюель Макрон.

"Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", – розповів керівник Франції.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття рідним, близьким та колегам Лаллікана.

"Росія продовжує навмисно бити по журналістах — це жахливий злочин і порушення міжнародного гуманітарного права. Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності. Сміливість Антоні Лаллікана в донесенні до світу правди про російську агресію ніколи не буде забута", – написав посадовець.

Також слова співчуття опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Лаллікан став третім професійним журналістом із Франції, убитим окупантами за час повномасштабної війни проти України.