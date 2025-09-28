Світові медіа взяли участь у престурі РФ на окупованих територіях – Україна зреагувала

Прессекретар МЗС анонсував юридичні наслідки для медійників, що взяли участь у пропагандистському заході окупантів

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Представники низки міжнародних медіа взяли участь у пропагандистському престурі Міністерства оборони Росії, незаконно відвідавши тимчасово окуповані території України. Про це повідомив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.

"Обурений інформацією про низку міжнародних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі на окуповані території України, організованому Міноборони Росії. Кожен його учасник порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетинаючи неконтрольовану ділянку нашого державного кордону, і на всіх них чекають юридичні наслідки, зокрема заборони на в'їзд", – написав посадовець.

За його словами, медіа, які взяли у цьому участь, зіткнуться з "далекосяжними наслідками для своєї репутації та діяльності в Україні".

Тихий анонсував офіційне звернення МЗС до штаб-квартир усіх цих видань у столицях їхніх країн з вимогою перепросити та припинити таку поведінку.

"Якщо російські воєнні злочинці ведуть вас за руку на землю, яку вони вкрали та якій завдали неймовірних страждань, лише для того, щоб представити вам фальшивий фасад — це не журналістика, а відбілювання воєнних злочинів", – акцентував речник.

Він нагадав, що саме у момент цього престуру мінімум 28 українських журналістів незаконно утримуються у в'язницях РФ: "Їхнє звільнення було і залишається надзвичайно складним завданням — наприклад, зусилля зі звільнення журналіста УНІАН Дмитра Хилюка зайняли тривалий час".

Також, додав Тихий, з початку повномасштабного вторгнення Москва здійснила понад 800 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

"Цю реальність НЕ покажуть довірливим іноземним журналістам, які потрапили до пропагандистського туру Міноборони РФ, адже Росія є державою жорсткої цензури, і всі це знають. Такі тури є однією з причин, чому довіра до ЗМІ падає, а люди обирають соціальні мережі замість тих журналістів, які не здатні відрізнити добро від зла", – наголосив чиновник.

Речник зауважив, що уже ініціював необхідну ідентифікацію переліку медіа та їх представників, що брали участь у цьому пропагандистському заході, аби забезпечити їм вищезгадані наслідки.

Тихий не уточнює, про які саме медіа йдеться.