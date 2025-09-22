МЗС засудило візит дипломатів з Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо до окупованого Криму

Росія продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, ідеться в заяві МЗС

Крим (Ілюстративне фото: Stringer/EPA)

Україна засудила незаконний візит до тимчасово окупованого Криму послів Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоби, Малі Сейду Каміссоки й Нігеру Ісси Абду Сідіка в Росії, що відбувся 18-20 вересня. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

У відомстві зауважили, що африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України, а також низку резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Такі дії також суперечать українському законодавству, що чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію.

У МЗС розглядають цей візит як зухвале порушення норм міжнародного права й національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють.

Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження й захисту власного суверенітету та територіальної цілісності, додали у відомстві.

Росія продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій.

У МЗС закликали послів усвідомити, що своїми діями вони фактично взяли участь у російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною.

"Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету та територіальної цілісності", – йдеться в заяві.