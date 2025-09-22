МИД осудил визит дипломатов из Мали, Нигера и Буркина-Фасо в оккупированный Крым

Россия продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов как оплачиваемых статистов в своих пропагандистских целях, говорится в заявлении МИД

Крым (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

Украина осудила незаконный визит во временно оккупированный Крым послов Буркина-Фасо Аристида Тапсобы, Мали Сейду Камиссоки и Нигера Иссы Абду Сидика в России, состоявшийся 18-20 сентября. Об этом говорится в заявление Министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ряд резолюций Генеральной ассамблеи ООН. Такие действия также противоречат украинскому законодательству, четко определяющему порядок въезда на временно оккупированную территорию.

В МИД рассматривают этот визит как дерзкое нарушение норм международного права и национального законодательства не только указанными лицами, но и режимами, которые они представляют.

Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, якобы прилагаемых режимами Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности, добавили в ведомстве.

Россия продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов как оплачиваемых статистов в своих пропагандистских целях, пытаясь создать ложное впечатление о международной легитимизации временно оккупированных территорий.

В МИД призвали послов осознать, что своими действиями они фактически приняли участие в российской кампании по легитимизации колониальных захватов, что делает позицию этих африканских дипломатов особенно лицемерной.

"Украина оставляет за собой право на действия в ответ на любые нарушения ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в заявлении.