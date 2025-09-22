МИД осудил визит дипломатов из Мали, Нигера и Буркина-Фасо в оккупированный Крым
Украина осудила незаконный визит во временно оккупированный Крым послов Буркина-Фасо Аристида Тапсобы, Мали Сейду Камиссоки и Нигера Иссы Абду Сидика в России, состоявшийся 18-20 сентября. Об этом говорится в заявление Министерства иностранных дел.
В ведомстве отметили, что африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ряд резолюций Генеральной ассамблеи ООН. Такие действия также противоречат украинскому законодательству, четко определяющему порядок въезда на временно оккупированную территорию.
В МИД рассматривают этот визит как дерзкое нарушение норм международного права и национального законодательства не только указанными лицами, но и режимами, которые они представляют.
Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, якобы прилагаемых режимами Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности, добавили в ведомстве.
Россия продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов как оплачиваемых статистов в своих пропагандистских целях, пытаясь создать ложное впечатление о международной легитимизации временно оккупированных территорий.
В МИД призвали послов осознать, что своими действиями они фактически приняли участие в российской кампании по легитимизации колониальных захватов, что делает позицию этих африканских дипломатов особенно лицемерной.
"Украина оставляет за собой право на действия в ответ на любые нарушения ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в заявлении.
- 2 августа 2024 года повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемников из Вагнера и 47 малийских военных.
- 5 августа переходное правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки действий туарегов. МИД назвал это решение поспешным и недальновидным.
- 8 августа Нигер разорвал дипотношения с Украиной. В МИД назвали это решение жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с Россией.
