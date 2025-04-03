Хунта Мали назвала Украину "террористическим государством". МИД отреагировал

Георгий Тихий заявил, что хунта Мали узурпировала власть и полагается на российских наемников, чтобы сохранить свое правление

Георгий Тихий (Фото: МИД)

В Мали заявили, что считают Украину террористическим государством из-за якобы поддержки местных повстанцев. Министерство иностранных дел отвергло обвинения в сторону Киева и назвало такие утверждения безосновательными.

Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время брифинга в Москве обвинил "некоторые государства" в помощи террористам. Его слова приводит российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Он сказал, что эти государства якобы "организуют тыл" для местных повстанцев.

"Например, Украина. Для нас Украина – террористическое государство", – сказал представитель хунты.

Диоп добавил, что Украина якобы является "спонсором терроризма и ее нужно остановить".

По его словам, Мали, Нигер и Буркина-Фасо намерены создать объединенные вооруженные силы для борьбы с группировками в регионе, которые они считают террористическими.

На заявление Диопа отреагировал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Это серьезная претензия для того, кто представляет нелегитимную хунту, которая узурпировала власть и полагается на российских наемников, чтобы сохранить свое правление", – написал он

Спикер МИД добавил, что Украина отвергает безосновательные заявления о вмешательстве в дела Мали.

"Эти заявления никогда не были подтверждены никакими фактическими доказательствами. Настоящей угрозой стабильности и прогрессу Африки являются российские наемники Вагнера, которые несут куда угодно только смерть, разрушения и грабеж", — резюмировал Тихий.

2 августа 2024 года повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемника из Вагнера и 47 малийских военных. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.

5 августа переходное правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки действий туарегов. МИД назвал это решение поспешным и недальновидным.

8 августа Нигер разорвал дипотношения с Украиной. В МИД назвали это решение жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с Россией.