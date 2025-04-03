Хунта Малі назвала Україну "терористичною державою". МЗС відреагувало

Георгій Тихий заявив, що хунта Малі узурпувала владу та покладається на російських найманців, щоб зберегти своє правління

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

У Малі заявили, що вважають Україну терористичною державою через нібито підтримку місцевих повстанців. Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення у бік Києва і назвало такі твердження безпідставними.

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Міністр закордонних справ Малі Абдулає Діоп під час брифінгу в Москві звинуватив "деякі держави" у допомозі терористам. Його слова наводить російський пропагандистський ресурс ТАСС.

Він сказав, що ці держави нібито "організовують тил" для місцевих повстанців.

"Наприклад, Україна. Для нас Україна – терористична держава", – сказав представник хунти.

Діоп додав, що Україна нібито є "спонсором тероризму і її треба зупинити".

За його словами, Малі, Нігер та Буркіна-Фасо мають намір створити об'єднані збройні сили для боротьби з угрупованнями в регіоні, які вони вважають терористичними.

На заяву Діопа відреагував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Це серйозна претензія для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу та покладається на російських найманців, щоб зберегти своє правління", – написав він

Речник МЗС додав, що Україна відкидає безпідставні заяви про втручання у справи Малі.

"Ці заяви ніколи не були підтверджені жодними фактичними доказами. Справжньою загрозою для стабільності та прогресу Африки є російські найманці Вагнера, які несуть куди завгодно лише смерть, руйнування та грабіж", – резюмував Тихий.

2 серпня 2024 року повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

5 серпня перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку дій туарегів. МЗС назвало це рішення поспішним і недалекоглядним.

8 серпня Нігер розірвав дипвідносини з Україною. В МЗС назвали це рішення жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Росією.