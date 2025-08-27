"Дуже страшне місце". Журналіст Хилюк поділився умовами перебування в російському СІЗО

Дмитро Хилюк праворуч (Фото: Коордштаб)

Звільнений з російського полону журналіст Дмитро Хилюк пережив побиття та знущання під час перебування в слідчому ізоляторі у місті Новозибков Брянської області Росії. Деталями тримання в російській катівні він поділився в інтерв’ю УНІАН.

До Новозибкова Хилюка разом з іншими полоненими привезли у березні 2022 року з території Білорусі.

"Привезли, як ми потім зрозуміли, в дуже страшне місце – СІЗО №2 у місті Новозибков Брянської області. Це стара тюрма – сіра, з високими стелями, дуже товстими стінами, якимись склепіннями. Тут при так званій прийомці нас дуже сильно били. На всьому "шляху" – від автозака до оформлення документів – гатили дубинками, руками, кидали об землю, травили собаками", – розповів журналіст.

Він в цей час перебував із зав’язаними очима та зв’язаними руками. Крім того, пес окупантів вкусив журналіста за живіт.

"Той пес прокусив куртку, светра, футболку і термобілизну. Рана була не глибока, але крові багато", – сказав Хилюк, додавши, що росіяни не надали йому допомоги, а лише зробили рентген, щоб пересвідчитись, що у нього немає туберкульозу.

Після так званого медогляду полонених завели в баню, де відкрили крижану воду і тримали кожного близько хвилини. Потім у полонених забрали всі особисті речі.

Журналіст розповів, що під час перебування в Новозибкові полонених били на так званих перевірках.

"Ти вибігаєш в коридор, повертаєшся спиною, обличчям до стіни, ноги – розставлені, руки – над головою, а долоні вивернуті назовні, і називаєш своє прізвище. І саме в цей момент тебе могли вдарити дубинкою, палицею", – поділився він.

Крім цього, росіяни змушували людей повзати по підлозі, падати один на одного – на кучу, обливали водою, принижували й знущалися. Щодня змушували співати російський гімн та пісні. За його словами, дуже сильних побоїв завдавали рідко, зазвичай, на допитах і, в основному, військовим.

Хилюк знаходився у цьому СІЗО понад рік. У травні 2023 року його перевезли в Пакіно у Володимирській області.

24 серпня 2025 року Україна повернула з полону військовослужбовців та цивільних, зокрема журналіста Хилюка.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова повідомив, що станом на 25 серпня РФ утримує в полоні 28 українських журналістів і медійників.