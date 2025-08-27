Звільнений з полону журналіст Хилюк розповів, як його схопили окупанти

Дмитро Хилюк (Фото: Національна спілка журналістів)

Окупанти затримали журналіста Дмитра Хилюка у березні 2022 року в Київській області разом з батьком й кілька днів тримали на підлозі у приміщенні без світла. Про це він розповів у інтерв’ю УНІАН.

На початку повномасштабного вторгнення журналіст був у селі Козаровичі Вишгородського району. 3 березня окупанти схопили його разом з батьком на вулиці.

"Напередодні в наш будинок влучив "Град", тому в домі не було дверей, була розбита стіна, і ми ночували в сусідки. Зранку пішли з батьком додому, щоб оглянути пошкодження, забити якось двері, щоб у хаті можна було натопити, адже було ще дуже холодно", – розповів Хилюк.

Однак за 50 метрів від сусідського будинку вони зустріли окупантів. За словами журналіста, росіяни йшли, ймовірно, з якоїсь "зачистки", бо тримали автомати напоготові.

"Наставили зброю на нас, поклали на землю, обшукали. У нас не було нічого такого, що забрати, тому забрали цигарки. Ще у мене в кишені було кілька прикрас – мамині, ще радянських часів (їх забрав із будинку, боявся, щоб не пограбували). Їх теж окупанти вкрали. Після цього напнули нам куртки на голови й повели на так звані склади, метрів за 400 від нашого будинку", – пояснив Хилюк.

Він розповів, що їх з батьком туди буквально приволокли. Вже на території щільно зав’язали очі, руки, багатьом навіть ноги й кинули в приміщення без вікон та світла.

"Там, у повній темряві, ми лежали на підлозі три дні. Один раз на добу виводили в туалет. Причому хлопців, які були молодші й міцніші, боялися, тому їх не водили. Також один раз на день давали попити. І за три дні дали один маленький шматочок вафлі", – поділився журналіст.

Він уточнив, що їх з батьком відразу розділили. За три дні Хилюка привезли у Димер й утримували в підвалі підприємства "Вікноленд". Дорогою він впізнав голос батька. При цьому окупанти брехали журналісту, що відпустили його.

10 березня Хилюка привезли до Гостомеля, а 16 березня – вивезли разом з іншими українцями, зокрема військовополоненими, до Білорусі.

24 серпня 2025 року Україна повернула з полону військовослужбовців та цивільних, зокрема журналіста Хилюка.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова повідомив, що станом на 25 серпня РФ утримує в полоні 28 українських журналістів і медійників.