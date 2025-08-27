Освобожденный из плена журналист Хилюк рассказал, как его схватили оккупанты

Дмитрий Хилюк (Фото: Национальный союз журналистов)

Оккупанты задержали журналиста Дмитрия Хилюка в марте 2022 года в Киевской области вместе с отцом и несколько дней держали на полу в помещении без света. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

В начале полномасштабного вторжения журналист находился в селе Козаровичи Вышгородского района. 3 марта оккупанты схватили его вместе с отцом на улице.

"Накануне в наш дом попал "Град", поэтому в доме не было дверей, была разбита стена, и мы ночевали у соседки. Утром пошли с отцом домой, чтобы осмотреть повреждения, забить как-то двери, чтобы в доме можно было натопить, так как было еще очень холодно", — рассказал Хилюк.

Однако в 50 метрах от соседского дома они встретили оккупантов. По словам журналиста, россияне шли, вероятно, с какой-то "зачистки", потому что держали автоматы наготове.

"Наставили оружие на нас, положили на землю, обыскали. У нас не было ничего такого, что забрать, поэтому забрали сигареты. Еще у меня в кармане было несколько украшений – мамины, еще советских времен (их забрал из дома, боялся, чтобы не ограбили). Их тоже оккупанты украли. После этого напялили нам куртки на головы и повели на так называемые склады, метров за 400 от нашего дома", — пояснил Хилюк.

Он рассказал, что их с отцом туда буквально приволокли. Уже на территории плотно завязали глаза, руки, многим даже ноги и бросили в помещение без окон и света.

"Там, в полной темноте, мы лежали на полу три дня. Один раз в сутки выводили в туалет. Причем ребят, которые были моложе и крепче, боялись, поэтому их не водили. Также один раз в день давали попить. И за три дня дали один маленький кусочек вафли", — поделился журналист.

Он уточнил, что их с отцом сразу разделили. Через три дня Хилюка привезли в Дымер и удерживали в подвале предприятия "Вікноленд". По дороге он узнал голос отца. При этом оккупанты врали журналисту, что отпустили его.

10 марта Хилюка привезли в Гостомель, а 16 марта – вывезли вместе с другими украинцами, в частности военнопленными, в Беларусь.

24 августа 2025 года Украина вернула из плена военнослужащих и гражданских, в частности журналиста Хилюка.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова сообщил, что по состоянию на 25 августа РФ удерживает в плену 28 украинских журналистов и медийщиков.