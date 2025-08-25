В российском плену находятся 28 украинских журналистов и медийщиков

В комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова призвали международное сообщество продолжать давление на Россию

Плен (Иллюстративное фото: EPA)

Россия по состоянию на 25 августа удерживает в плену 28 украинских журналистов и медийщиков. Об этом сообщил комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.

"Мы призываем международное сообщество продолжать давление на Россию – ведь только огласка и упорная борьба приближают день, когда все украинцы вернутся домой", – подчеркнули в комитете.

Накануне в Институте массовой информации сообщали, что всего за три с половиной года полномасштабного вторжения Россия совершила 841 преступление против журналистов и медиа в Украине.

24 августа Украина вернула из плена военнослужащих и гражданских, среди них был журналист Дмитрий Хилюк. Его российские войска похитили во время оккупации села Козаровичи Вышгородского района Киевской области в начале марта 2022 года.

Также домой вернули бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.