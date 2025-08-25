В российском плену находятся 28 украинских журналистов и медийщиков
Россия по состоянию на 25 августа удерживает в плену 28 украинских журналистов и медийщиков. Об этом сообщил комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.
"Мы призываем международное сообщество продолжать давление на Россию – ведь только огласка и упорная борьба приближают день, когда все украинцы вернутся домой", – подчеркнули в комитете.
Накануне в Институте массовой информации сообщали, что всего за три с половиной года полномасштабного вторжения Россия совершила 841 преступление против журналистов и медиа в Украине.
24 августа Украина вернула из плена военнослужащих и гражданских, среди них был журналист Дмитрий Хилюк. Его российские войска похитили во время оккупации села Козаровичи Вышгородского района Киевской области в начале марта 2022 года.
Также домой вернули бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.
- 10 октября 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней украинской журналистки Виктории Рощиной, которая попала в российский плен. Впоследствии было начато расследование ее смерти.
- 24 апреля 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что на теле Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток – переломы костей, кровоизлияния в разных частях тела, сломанное ребро.
