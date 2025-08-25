У російському полоні перебувають 28 українських журналістів та медійників

У комітеті Верховної Ради з питань свободи слова закликали міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію

Полон (Ілюстративне фото: EPA)

Росія станом на 25 серпня утримує в полоні 28 українських журналістів і медійників. Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію – адже лише розголос і наполеглива боротьба наближають день, коли всі українці повернуться додому", – наголосили в комітеті.

Напередодні в Інституті масової інформації повідомляли, що загалом за три з половиною роки повномасштабного вторгнення Росія скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.

24 серпня Україна повернула з полону військовослужбовців та цивільних, серед них був журналіст Дмитро Хилюк. Його російські війська викрали під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області на початку березня 2022 року.

Також додому повернули колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, який не пішов на співпрацю з окупантами.