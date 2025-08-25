У російському полоні перебувають 28 українських журналістів та медійників
Росія станом на 25 серпня утримує в полоні 28 українських журналістів і медійників. Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань свободи слова.
"Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію – адже лише розголос і наполеглива боротьба наближають день, коли всі українці повернуться додому", – наголосили в комітеті.
Напередодні в Інституті масової інформації повідомляли, що загалом за три з половиною роки повномасштабного вторгнення Росія скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.
24 серпня Україна повернула з полону військовослужбовців та цивільних, серед них був журналіст Дмитро Хилюк. Його російські війська викрали під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області на початку березня 2022 року.
Також додому повернули колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, який не пішов на співпрацю з окупантами.
- 10 жовтня 2024 року Коордштаб підтвердив смерть 27-річної української журналістки Вікторії Рощиної, яка потрапила в російський полон. Згодом було розпочато розслідування її смерті.
- 24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло журналістки повернули до України.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що на тілі Рощиної було виявлено численні ознаки катування – переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.
