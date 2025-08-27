"Очень страшное место". Журналист Хилюк поделился условиями пребывания в российском СИЗО

Дмитрий Хилюк справа (Фото: Коордштаб)

Освобожденный из российского плена журналист Дмитрий Хилюк пережил избиения и издевательства во время пребывания в следственном изоляторе в городе Новозыбков Брянской области России. Деталями содержания в российской пыточной он поделился в интервью УНИАН.

В Новозыбков Хилюка вместе с другими пленными привезли в марте 2022 года с территории Беларуси.

"Привезли, как мы потом поняли, в очень страшное место – СИЗО №2 в городе Новозыбков Брянской области. Это старая тюрьма – серая, с высокими потолками, очень толстыми стенами, какими-то сводами. Здесь при так называемой приемке нас очень сильно избивали. На всем "пути" – от автозака до оформления документов – били дубинками, руками, бросали о землю, травили собаками", — рассказал журналист.

Он в это время находился с завязанными глазами и связанными руками. Кроме того, пес оккупантов укусил журналиста за живот.

"Тот пес прокусил куртку, свитер, футболку и термобелье. Рана была не глубокая, но крови много", — сказал Хилюк, добавив, что россияне не оказали ему помощи, а лишь сделали рентген, чтобы убедиться, что у него нет туберкулеза.

После так называемого медосмотра пленных завели в баню, где открыли ледяную воду и держали каждого около минуты. Затем у пленных забрали все личные вещи.

Журналист рассказал, что во время пребывания в Новозыбкове пленных избивали на так называемых проверках.

"Ты выбегаешь в коридор, поворачиваешься спиной, лицом к стене, ноги – расставлены, руки – над головой, а ладони вывернуты наружу, и называешь свою фамилию. И именно в этот момент тебя могли ударить дубинкой, палкой", — поделился он.

Кроме этого, россияне заставляли людей ползать по полу, падать друг на друга – на кучу, обливали водой, унижали и издевались. Ежедневно заставляли петь российский гимн и песни. По его словам, очень сильные побои наносили редко, обычно, на допросах и, в основном, военным.

Хилюк находился в этом СИЗО более года. В мае 2023 года его перевезли в Пакино во Владимирской области.

24 августа 2025 года Украина вернула из плена военнослужащих и гражданских, в частности журналиста Хилюка.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова сообщил, что по состоянию на 25 августа РФ удерживает в плену 28 украинских журналистов и медийщиков.