Мировые медиа участвовали в пресс-туре РФ на оккупированных территориях. Киев отреагировал

Представители ряда международных медиа приняли участие в пропагандистском престуре Министерства обороны России, незаконно посетив временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил представитель украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий.

"Возмущен информацией о ряде международных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском престуре на оккупированные территории Украины, организованном Минобороны России. Каждый его участник нарушил международное право и национальное законодательство Украины, пересекая неконтролируемый участок нашей государственной границы, и всех их ждут юридические последствия, в частности запрет на въезд", – написал чиновник.

По его словам, медиа, которые приняли в этом участие, столкнутся с "далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине".

Тихий анонсировал официальное обращение МИД к штаб-квартирам всех этих изданий в столицах их стран с требованием извиниться и прекратить такое поведение.

"Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и которой нанесли невероятные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад – это не журналистика, а отбеливание военных преступлений", – акцентировал спикер.

Он напомнил, что именно в момент этого преступления минимум 28 украинских журналистов незаконно удерживаются в тюрьмах РФ: "Их освобождение было и остается чрезвычайно сложной задачей – например, усилия по освобождению журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка заняли длительное время".

Также, добавил Тихий, с начала полномасштабного вторжения Москва совершила более 800 преступлений против журналистов и медиа в Украине.

"Эту реальность НЕ покажут доверчивым иностранным журналистам, которые попали в пропагандистский тур Минобороны РФ, ведь Россия является государством жесткой цензуры, и все это знают. Такие туры являются одной из причин, почему доверие к СМИ падает, а люди выбирают социальные сети вместо тех журналистов, которые не способны отличить добро от зла", – подчеркнул чиновник.

Представитель отметил, что уже инициировал необходимую идентификацию перечня медиа и их представителей, участвовавших в этом пропагандистском мероприятии, чтобы обеспечить им вышеупомянутые последствия.

Тихий не уточняет, о каких именно медиа идет речь.