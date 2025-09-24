Журналистку Викторию Рощину незадолго до гибели этапировали из Таганрога в изолятор в городе Кизел Пермского края, там она и умерла. Об этом говорится в расследование Слідство.Інфо.

Ранее было известно, что Рощину удерживали на оккупированных территориях и в Таганроге Ростовской области, а место ее смерти оставалось неизвестным.

Как рассказали журналистам в Офисе генерального прокурора, Рощина погибла 19 сентября 2024 года. Слідство.Інфо отмечает, что эта дата также подтверждается свидетельством о смерти, выданным Ленинским отделом управления записи актов гражданского состояния администрации города Перми. Этот документ журналисты получили из закрытых российских баз.

Также журналистам медиа удалось пообщаться со свидетелем, видевший Рощину в Кизеле, а также получить список сотрудников, которые могут быть причастны к ее гибели.

Слідство.Інфо пообщалось с освобожденным из плена военнослужащим Даниилом из Херсонской области. Он рассказал, что пересекался с журналисткой в изоляторе Таганрога.

В сентябре 2024 года пленных, по его словам, этапировали в СИЗО №3 города Кизел. Мужчина ехал в поезде вместе с Рощиной, это было 9 сентября. Они ехали в Пермский край трое суток.

Последний раз свидетели видели Рощину живой 11 сентября, а уже через восемь дней она умерла.

По словам начальника второго управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Тараса Семкива, Кизел – одно из тех мест, которое известно систематическими пытками пленных. К украинцам применяются избиения, в частности резиновыми палками.

Чиновник подтвердил, что украинка умерла именно в СИЗО города Кизел. Причины смерти журналистки официальное следствие пока еще установило, ведь тело вернули в Украину в состоянии, которое не позволило провести полноценное судебно-медицинское исследование.