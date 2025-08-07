В Украине получил подозрение директор СИЗО Таганрога, который организовал пытки Рощиной
Украинские правоохранители заочно объявили о подозрении руководителю следственного изолятора №2 города Таганрог Ростовской области Александру Штоде, который организовал пытки журналистки Виктории Рощиной. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в СИЗО №2 была организована система репрессивного обращения с удерживаемыми украинцами, в том числе гражданскими лицами. Среди пострадавших – журналистка Рощина. В августе 2023 года ее задержали российские военные на временно оккупированной территории Запорожской области и этапировали в изолятор в Ростовской области.
В СИЗО Таганрога украинская журналистка подверглась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Кроме того, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.
В ходе расследования в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы, пыток и убийства Рощиной на территории России установлено, что организовал совершение указанных преступлений руководитель СИЗО №2 Штода.
В ОГП отметили, что подозреваемый пытался скрыть пребывание журналистки в изоляторе, пряча ее от проверок и не предоставляя ответы на запросы, которые поступали в учреждение.
Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Подозрение российскому чиновнику объявлено заочно.
Как отметили прокуроры, подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом, участие в вооруженном конфликте не принимала и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным гуманитарным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров.
За совершенное ему грозит до 12 лет тюрьмы.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией украинской территории.
- СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.
- 10 октября 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России. 11 октября было начато расследование смерти Рощиной в российском плену.
- 24 апреля 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину.
- ОГП сообщил, что на теле Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток.
