Зеленский наградил убитую в российском плену журналистку Рощину орденом Свободы
Президент Владимир Зеленский принял решение о награждении журналистки Виктории Рощиной, замученной в российском плену, орденом Свободы. Об этом говорится в указе №569/2025 от 1 августа, опубликованном на сайте Офиса президента.
Зеленский наградил Рощину "за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека".
"Наградить орденом Свободы Рощину Викторию Владимировну – правозащитницу, тележурналистку, военного корреспондента (посмертно)", — говорится в документе.
2 августа Зеленский прокомментировал свое решение. Он заявил, что в октябре 2024 года Украина узнала о тяжелой и несправедливой потере – в российском плену погибла украинская журналистка Рощина.
"Она уже была в списках на обмен. Россия обязывалась ее освободить, но не сдержала своего слова. Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью", — написал президент.
Он вспомнил, что в феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток вернули в Украину. С тех пор продолжались все соответствующие экспертизы.
"Сегодня мы чествуем Викторию Рощину посмертно. Она награждена орденом Свободы. За непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все. Дань уважения и светлая память Виктории Рощиной", – добавил глава государства.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией украинской территории.
- СБУ, а затем и российская сторона подтвердила, что журналистка была взята в плен.
- 10 октября 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России. 11 октября было начато расследование смерти Рощиной в российском плену.
- 24 апреля 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину.
- ОГП сообщил, что на теле Рощиной были обнаружены многочисленные признаки пыток.
Комментарии (0)