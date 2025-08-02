Зеленский наградил убитую в российском плену журналистку Рощину орденом Свободы

Президент назвал замученную журналистку одной из тех, кто говорил правду о войне

Виктория Рощина (Фото: Facebook-аккаунт журналистки)

Президент Владимир Зеленский принял решение о награждении журналистки Виктории Рощиной, замученной в российском плену, орденом Свободы. Об этом говорится в указе №569/2025 от 1 августа, опубликованном на сайте Офиса президента.

Зеленский наградил Рощину "за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека".

"Наградить орденом Свободы Рощину Викторию Владимировну – правозащитницу, тележурналистку, военного корреспондента (посмертно)", — говорится в документе.

2 августа Зеленский прокомментировал свое решение. Он заявил, что в октябре 2024 года Украина узнала о тяжелой и несправедливой потере – в российском плену погибла украинская журналистка Рощина.

"Она уже была в списках на обмен. Россия обязывалась ее освободить, но не сдержала своего слова. Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью", — написал президент.

Он вспомнил, что в феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток вернули в Украину. С тех пор продолжались все соответствующие экспертизы.

"Сегодня мы чествуем Викторию Рощину посмертно. Она награждена орденом Свободы. За непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все. Дань уважения и светлая память Виктории Рощиной", – добавил глава государства.