Зеленський нагородив вбиту в російському полоні журналістку Рощину орденом Свободи

Президент назвав закатовану журналістку однією з тих, хто говорив правду про війну

Вікторія Рощина (Фото: Facebook-акаунт журналістки)

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про нагородження журналістки Вікторії Рощиної, закатованої у російському полоні, орденом Свободи. Про це йдеться в указі №569/2025 від 1 серпня, опублікованому на сайті Офісу президента.

Зеленський нагородив Рощину "за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини".

"Нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)", – йдеться в документі.

2 серпня Зеленський прокоментував своє рішення. Він заявив, що у жовтні 2024 року Україна дізналась про важку й несправедливу втрату – в російському полоні загинула українська журналістка Рощина.

"Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова. Вікторія одна з тих, хто говорив правду про війну. Працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям", – написав президент.

Він згадав, що в лютому цього року її тіло з численними слідами катувань повернули в Україну. Відтоді тривали всі відповідні експертизи.

"Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній", – додав глава держави.