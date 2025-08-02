Зеленський нагородив вбиту в російському полоні журналістку Рощину орденом Свободи
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про нагородження журналістки Вікторії Рощиної, закатованої у російському полоні, орденом Свободи. Про це йдеться в указі №569/2025 від 1 серпня, опублікованому на сайті Офісу президента.
Зеленський нагородив Рощину "за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини".
"Нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)", – йдеться в документі.
2 серпня Зеленський прокоментував своє рішення. Він заявив, що у жовтні 2024 року Україна дізналась про важку й несправедливу втрату – в російському полоні загинула українська журналістка Рощина.
"Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова. Вікторія одна з тих, хто говорив правду про війну. Працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям", – написав президент.
Він згадав, що в лютому цього року її тіло з численними слідами катувань повернули в Україну. Відтоді тривали всі відповідні експертизи.
"Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній", – додав глава держави.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією українській території.
- СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.
- 10 жовтня 2024 року Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії. 11 жовтня було розпочато розслідування смерті Рощиної в російському полоні.
- 24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло журналістки повернули до України.
- ОГП повідомив, що на тілі Рощиної виявлено численні ознаки катування.
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