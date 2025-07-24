Новая экспертиза показала, что у журналистки Рощиной была травма шеи и переломы костей

Причина смерти украинской журналистки все еще не установлена из-за состояния тела – наблюдаются выраженные трупные изменения

Виктория Рощина (Фото: Facebook журналистки)

Новая судебно-медицинская экспертиза тела погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной выявила ряд телесных повреждений, о которых ранее не сообщалось. Об этом стало известно из ответа Генеральной прокуратуры на запрос LIGA.net.

Экспертиза была проведена 9 июля Главным бюро судебной медицинской экспертизы Министерства здравоохранения.

Она обнаружила, что Рощина имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, а также ссадину левой стопы.

Предыдущая экспертиза показала кровоизлияния в различных частях тела и перелом ребра.

Несмотря на дополнительные данные, установить причины смерти журналистки до сих пор не удалось.

"На момент проведения экспертизы тело Рощиной находится в состоянии выраженных трупных изменений с нарушением структуры тканей, что не позволяет установить причину смерти и связать ее с телесными повреждениями", – сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Она добавила, что тело было передано Украине в состоянии "глубокой заморозки со следами мумификации и разложения".

По словам Гайовской-Ковбасюк, результатов исследования ранее отобранных французскими экспертами биологических образцов с тела Рощиной пока нет.

В Украине продолжается проведение еще одной экспертизы – судебной медико-криминалистической.

В рамках дела о незаконном лишении свободы и убийстве украинской журналистки на территории России Национальная полиция допросила ряд свидетелей об обстоятельствах пребывания Рощиной в местах лишения свободы на территории России, в частности, в следственном изоляторе №2 города Таганрог Ростовской области и СИЗО №3 города Кизил Пермского края.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к ее пыткам и убийству. Санкция статьи, по которой возбуждено дело (жестокое обращение с гражданскими лицами, повлекшее смерть человека), предусматривает пожизненное лишение свободы.